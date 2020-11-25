Первый авиамониторинг численности белых медведей в Якутии показал стабильность популяции

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Численность белых медведей на территории заповедника "Медвежьи острова" на севере Якутии остается стабильной с 2005 года и достигает около 20 взрослых особей. Об этом в среду ТАСС сообщил директор института биологических проблем криолитзоны Сибирского отделения РАН Иннокентий Охлопков по итогам первого авиамониторинга популяции, проведенного в регионе.

Белый медведь занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как уязвимый вид. Он также включен в Красные книги США, Канады и России. Группа специалистов по белому медведю комиссии по выживанию видов МСОП прогнозирует, что к 2050 году из-за неблагоприятных изменений среды обитания численность вида может сократиться на 30%.

"В середине октября в Нижнеколымском районе на севере Якутии проведен первый авиамониторинг популяции белых медведей на территории заповедника "Медвежьи острова" и побережья Восточно-Сибирского моря. За время облета зафиксированы 22 взрослых медведя. Мы увидели, что с 2005 года численность популяции не изменилась. Считаем, что этому способствует режим охраны, введенный ранее в отношении популяции", - рассказал Охлопков, отметив, что ранее учет численности животных велся только наземным способом весной и осенью.

По его словам, ученые используют только данные визуальных встреч и фиксации свежих следов. "Это оценочные данные. Считается, что в Якутии обитают две популяции белых медведей - лаптевская и восточно-аляскинская. Общая численность вида в Якутии составляет около 2 тыс.", - отметил ученый.

Мониторинг популяции планируют повторить весной, чтобы проверить рождаемость и провести учет берлог. "Использование авиации может быть опасно из-за того, что мы побеспокоим медведиц с новорожденными детенышами. Это своего рода стресс для них. Пока думаем, на какой высоте летать, либо провести мониторинг с использованием беспилотников. Единственным апробированным методом весеннего мониторинга является наземное обследование на снегоходах", - отметил Охлопков.

В планах ученых - использование спутниковых радиоошейников для изучения путей миграции животных, как это делается в США или на западе России.

Риски для популяции

Белый медведь - индикатор глобального изменения климата. Изменение в его повадках напрямую зависит от климата. Основа рациона - нерпа. И поэтому животное мигрирует на большие расстояния в поисках питания. Позднее замерзание моря или раннее оттаивание также напрямую влияют на медведей. В зимний период они охотятся на наледях - незамерзающих участках.

Недостаток питания из-за вынужденного нахождения на побережье приводит к внутривидовому хищничеству среди белых медведей. "Взрослые самцы начинают нападать на медвежат. Самка, защищая детенышей, конечно, погибает первой. Случаи таких нападений наблюдались в 2005 году. Самцы группируются, объединяются и нападают на самку. Через некоторое время они атакуют медвежат", - рассказал он.

"Из-за более позднего замерзания льда хищники выходят к местам проживания людей и создают большие проблемы. Например, медведи могут уничтожить улов рыбаков, есть случаи нападения на людей", - добавил собеседник агентства.

По мнению ученого, в сложившихся условиях нужно принимать меры, чтобы каждый человек в зоне своего обитания мирно сосуществовал с белым медведем. "Люди несут убытки от белого медведя, потому что он ломает их дома, а стройматериалы на Севере стоят дорого. Схожая ситуация сложилась не только в Якутии, но и на Чукотке. Возможно, для помощи коренным жителям, которые терпят убытки от белого медведя, нужно ввести механизм компенсаций от ущерба, наносимого домохозяйствам белыми медведями", - предложил эксперт.

О заповеднике

Постановление о создании заповедника "Медвежьи острова" в Нижнеколымском районе Якутии было подписано правительством РФ в июле в рамках национального проекта "Экология". Заповедник охватывает дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности и архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Заповедник позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей, птиц и среду их обитания. В частности, архипелаг Медвежьи острова является одним из основных мест формирования родовых берлог белых медведей в Якутии.

Группа Медвежьих островов (Крестовский, Андреева, Пушкарева, Леонтьева, Лысова и Четырехстолбовой) расположена в прибрежной части шельфа Восточно-Сибирского моря примерно в 130 км севернее устья реки Колымы. Расстояние до ближайшего берега составляет 35-90 км. На территории заповедника отмечено 27 видов животных и 8 видов растений, включенных в международную, федеральную и региональную Красные книги.

Нацпроект "Экология", рассчитанный на 2019-2024 годы, реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение уникальной флоры и фауны России.