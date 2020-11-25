Количество предприятий-экспортеров в этом году на Камчатке выросло на 30%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Количество предприятий, работающих на экспорт, в том числе и в рамках выполнения мероприятий профильного нацпроекта, увеличилось на Камчатке. В этом году экспортную деятельность осуществляли 85 предприятий Камчатского края, и это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"85 предприятий Камчатского края в 2020 году осуществляли экспортную деятельность, из них 66 - представители малого и среднего бизнеса. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На внешний рынок поставляются услуги гостиничного, ресторанного бизнеса, экскурсионных услуг и другие", - говорится в сообщении.

Помимо этого, власти региона прогнозируют рост экспорта различной готовой пищевой продукции, местных дикоросов, бутилированной воды, сувенирной продукции.

Уточняется, что благодаря последовательной работе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", Камчатка становится все более узнаваемой на международных рынках.