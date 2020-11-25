Хабаровская компания реконструирует мусоросжигательный завод во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Компания из Хабаровска на условиях государственно-частного партнерства реконструирует мусоросжигательный завод во Владивостоке. Завод, который будет сжигать твердые коммунальные отходы (ТКО), сможет также вырабатывать электричество и трудоустроит более 60 человек, сообщила в среду пресс-служба правительства Приморья.

"Реконструкцией мусоросжигательного завода на улице Бородинская во Владивостоке планирует заняться компания из Хабаровска на условиях ГЧП. Инвестор намерен вложить в развитие инициативы около 12 млрд рублей, более 60 жителей Владивостока и Приморья получат работу на новом предприятии. Сейчас инвестор совместно с правительством Приморья находится на стадии доработки концессионного соглашения", - говорится в сообщении.

В проекте также планируется участие иностранных партнеров - компаний Welle Environmental Group из Китая и Euwelle GmbH из Германии. При сжигании мусора будут использовать инновационное оборудование, которое обеспечит полное уничтожение отходов и гарантирует чистоту золы. Кроме того, завод сможет вырабатывать электричество, которое можно будет направить на нужды жителей близлежащих районов Владивостока.

Это единственный мусоросжигательный завод во Владивостоке. Он был построен в 1979 году, а осенью 2018 года прекратил работу. К концу своей работы предприятие обезвреживало 30% от общего объема твердых коммунальных отходов города, при этом после процесса сжигания образовывалось 20% отходов в виде золы и шлаков, которые вместе с большей частью городского мусора увозились на полигон твердых бытовых отходов. Сейчас здесь действует пункт раздельного сбора мусора.

В рамках нацпроекта "Экология" осуществляется реформа обращения с отходами. Приморье - один из регионов, которые не вошли в эту реформу к сентябрю 2019 года и сделали это 1 января 2020 года.