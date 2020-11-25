Хабаровский край получил семь машин скорой помощи

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Специализированные автомобили передали службе скорой медицинской помощи Хабаровского края по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщил в среду глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Сегодня хороший повод вновь поблагодарить бригады скорой помощи за самоотверженный труд в условиях распространения COVID-19. Низкий поклон врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям, водителям неотложек. Мы благодарны всему медицинскому сообществу - сейчас вы настоящие герои. Шесть автомобилей "ГАЗель Next" и один "Соболь" переданы службе скорой медицинской помощи Хабаровского края", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что три машины останутся в Хабаровске, три поедут в Комсомольск-на-Амуре, одна - в Вяземскую центральную районную больницу. Как сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона, в город Вяземский отправится машина "Соболь" - она в зимнем исполнении и является более проходимой.

"Транспорт мы получили по нацпроекту "Здравоохранение" - всего в этом году 16 реанимобилей и 15 скорых. Из федерального бюджета на эти цели направили почти 120 млн рублей", - написал Дегтярев.

Национальный проект "Здравоохранение", иницированный президентом РФ Владимиром Путиным, - один из национальных проектов в России на период с 2019-го по 2024 год. Он предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизацию работы медицинских организаций.