В городах Удмуртии открыли шесть центров "Мой бизнес" для поддержки предпринимателей

ИЖЕВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Шесть отделений центра "Мой бизнес" открыли в городах Удмуртии, сотрудники будут обслуживать предпринимателей из пяти районов, сообщается в среду в официальной группе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте".

"В Удмуртии открылось шестое отделение центра "Мой бизнес". Последний филиал учреждения, который открыли в год предпринимательства, заработал в Глазове. Он будет работать с предпринимателями из Глазова, Глазовского, Юкаменского, Ярского, Красногорского и Балезинского районов", - говорится в сообщении.

Бизнесмены смогут получить консультации по мерам господдержки бизнеса, записаться на очную консультацию по налогообложению и бухучету, юридическим вопросам, подбору персонала, маркетингу, продвижению, бизнес-планированию, участию в торгах и вопросам экспортной деятельности.

Филиалы центра также заработали в поселках Игра и Ува, в городах Воткинске, Сарапуле и Можге. "Дополнительные отделения упростят доступ к услугам центра для предпринимателей, которые живут за пределами Ижевска и не имеют возможности приехать в столицу республики", - отмечается в сообщении.

Ранее гендиректор Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов сообщал ТАСС, что власти региона планируют к ноябрю 2020 года открыть в четырех городах и двух поселках центры поддержки предпринимателей "Мой бизнес". Первый такой центр поддержки малого и среднего предпринимательства начал работать в Ижевске в январе 2020 года благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. По данным Минэкономразвития РФ, его обновленная версия включит в себя четыре федеральных проекта вместо прежних пяти. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" и "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами".