На Кубани предлагают решить проблемы рыбной отрасли за счет нацпроекта "Экология"

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в ходе очередной сессии в среду единогласно приняли обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением включить в нацпроект "Экология" мероприятия, направленные на восстановление и улучшение экологического состояния степных рек и поддержку рыбной отрасли, сообщил ТАСС председатель краевого заксобрания Юрий Бурлачко.

По данным краевого заксобрания, добыча водных биоресурсов в регионе по итогам 2019 года сократилась вдвое по сравнению с 2015 годом из-за общего снижения запасов промысловой рыбы, повышенной нагрузки на естественные экосистемы водных объектов и других факторов. В сентябре депутаты предлагали разработать федеральный проект, направленный на восстановление и улучшение экологического состояния водных объектов, сообщалось, что в нем планируется закрепить научную проработку мер по восстановлению и экологической реабилитации водохозяйственного комплекса, разработать комплекс мелиоративных мероприятий, предусмотреть биологическую мелиорацию лиманов.

"Реализация [проекта] укрепит наши позиции в рыболовстве и придаст импульс развитию рыбоводства. Проведение же исследований водного баланса для уточнения данных о его состоянии позволит начать мелиоративные работы, расчистку и углубление водоемов, постройку дамб. Это комплексный вопрос для всего сельского хозяйства. Мы приняли обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением включить данный федеральный проект в структуру нацпроекта "Экология". Потенциал к развитию рыболовства и рыбоводства на Кубани есть: она имеет выход к двум морям, по ее территории протекает более семи с половиной тысяч рек. В крае располагается свыше тысячи озер и лиманов", - заявил Бурлачко.

Он добавил, что на Кубани также реализуется концепция развития рыбохозяйственного комплекса на 2017-2025 годы, ведется работа по увеличению популяции промысловых рыб, в том числе за счет искусственного воспроизведения водных биоресурсов. Общее количество выпущенных в азовские лиманы белого амура и толстолобика с 2017 года превысило 5,8 млн. экземпляров, ежегодно в водоемы выпускают молодь осетровых пород рыб.

" На мой взгляд, особо важным аспектом нашей работы является также увеличение мощностей рыбоперерабатывающих предприятий края. Происходит это с привлечением средств инвесторов, которые понимают, что субъект и государство заинтересованы в развитии отрасли и поэтому готовы вкладываться в нее", - резюмировал Бурлачко.

Глава комитета законодательного собрания края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма, директор всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус отметил в ходе сессии, что обращение к Мишустину касается увеличения объемов финансирования за счет средств федерального бюджета на мероприятия по предотвращению негативного воздействия на водные ресурсы и по спасению степных рек.

О рыбной отрасли на Кубани

Производители рыбы в Краснодарском крае в первом квартале 2020 года почти на 30% по сравнению с 2019 годом увеличили объемы продаж, они превысили 1,4 тонны, при том, что объемы производства выросли на 7%.

На Кубани выращивают толстолобика, карпа и амура. Власти региона в 2019 году приняли решение расширить меры господдержки рыбоводству: с 1 января 2020 года производители могут получать субсидии на содержание племенного маточного поголовья рыб, зарегистрированного в госреестре, а также на производство рыбопосадочного материала и непосредственно всего процесса производства товарной рыбы. Данные меры приняты для расширения ассортимента с целью выращивания лососевых, сомовых, производства раков, а также для привлечения инвесторов в эту отрасль.