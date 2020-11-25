Компьютерную технику получили более 100 образовательных организаций Удмуртии

ИЖЕВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Материально-техническую базу в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" улучшили в 2020 году более 100 школ и учреждений среднего профессионального образования в Удмуртии. Об журналистам сообщили в среду в пресс-службе Минобрнауки региона.

"В Удмуртии 102 образовательные организации получили современную компьютерную технику. Материально-техническую базу школ и учреждений среднего профессионального образования улучшили в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", который инициировал президент России Владимир Путин. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили более 230 млн рублей", - сказано в сообщении.

Как отметила начальник сектора реализации госуслуг в сфере образования Минобрнауки региона Анна Винокурова, в этом году каждое учреждение получило многофункциональные устройства, ноутбуки для обучающихся и педагогов, интерактивные комплексы. Также были оборудованы мобильные компьютерные классы. "Всего на республику получено 3 072 ноутбука для мобильного класса, 216 интерактивных комплексов, 216 ноутбуков для педагогов", - цитирует пресс-служба Винокурову.

В министерстве отметили, что обновление технической базы в Удмуртии проводится впервые за последние несколько лет. В следующем году участниками проекта станут также более 100 организаций, в том числе сельских.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов, к которым с 2021 года добавится еще один - о патриотическом воспитании граждан.