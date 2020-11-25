Все ФАП Ростовской области будут обеспечены интернетом к концу 2021 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Все фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в Ростовской области будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Как сообщили в пресс-службе губернатора журналистам, оснащение соцобъектов Ростовской области интернетом в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" завершат к концу 2021 года.

"До конца 2021 года предстоит подключить к высокоскоростному интернету 2 128 объектов, среди которых фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, школы, органы государственной власти и местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии, пожарные части и посты, участковые пункты полиции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за 2019-2020 годы в области удалось подключить к интернету 1 235 таких объектов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул важность цифровизации региона. "Создание и внедрение качественных удобных сервисов для жителей, все наши цифровые инициативы в конечном итоге помогут достичь качественного улучшения в жизни людей ", - цитирует пресс-служба губернатора.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.