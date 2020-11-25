В Калининградской области отремонтируют 113 км дорог по нацпроекту в 2021 году

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области завершили конкурсные процедуры по отбору подрядчиков для ремонта дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год. Всего в области отремонтируют десять участков дорог общей протяженностью 113 км, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Завершены конкурсные процедуры по областным дорожным объектам нацпроекта на следующий год. <...> Всего планируется отремонтировать десять участков дорог общей протяженностью более 113 километров", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, пять автомобильных дорог протяженностью более 45 км будет ремонтировать дорожное предприятие "Черняховский райавтодор". Срок окончания работ - ноябрь 2021 года. В результате проведения конкурсных процедур четыре областные трассы отремонтирует подрядчик ДЭП № 2. Дорогу "Щукино-Жилино-Лунино-Весново" приведет в порядок компания "Балтдормостстрой".

Кроме того, в 2021 году продолжатся работы на переходящих областных дорожных объектах, таких как трасса "Калининград - Полесск", "Советск-Гусев".

"Мы активно готовили документы к проведению конкурсных процедур, чтобы успеть их провести в текущем году. Практика прошлого года показала, что такой подход наиболее эффективен. Подрядчик сможет приступить к работам значительно раньше, чем если бы мы проводили торги в 2021 году. Все десять объектов, согласно контрактам, должны быть завершены осенью следующего года. На дороге "Щукино - Жилино - Лунино - Весново" работы уже начались, позволяет теплая погода. Дорожники укладывают нижний слой асфальтобетона", - рассказала министр развития инфраструктуры области Евгения Кукушкина, которую цитирует пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в план 2020 года по национальному проекту в области были включены двадцать дорог общей протяженностью более 117,8 км. По данным пресс-службы областного правительства, он полностью выполнен в конце октября.