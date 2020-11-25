Ликвидацию свалки в Татарстане планируют завершить к концу 2021 года

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают завершить ликвидацию свалки в городе Мензелинск к концу 2021 года, соответствующие работы ведутся по национальному проекту "Экология". Об этом в среду сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов республики.

"Нацпроект "Экология": к концу 2021 года свалка в городе Мензелинске будет ликвидирована. В ноябре в Республике Татарстан начата рекультивация еще одной свалки в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.

Проект, рассчитанный на два года, предполагает перенос свалочных масс в два этапа. Планируется расчистить площадку площадью 6 га, переместить массы на подготовленный участок, уплотнить и просыпать грунтом. Дно площадки, как уточнили в пресс-службе министерства, предварительно засыпается геомембраной.

"На втором, заключительном этапе будут также произведены укрытие насыпи геомембраной, укладка изоляционного наружного и плодородного слоя грунта, посев многолетних трав, а также мероприятия по дегазации рекультивационной насыпи. Сумма проведения работ составит 170,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день удалось осуществить расчистку южной карты свалки, разработку грунта амбара-отстойника и площадки размещения ТБО, планировку их откосов. На стадии завершения устройство покрытия из геомембраны площадки размещения отходов, дренажных труб и песчаной подушки.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.