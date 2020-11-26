Владивосток выполнил основную программу ремонта дорог

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Основные работы по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) во Владивостоке завершены, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации города. Исключение составил последний участок, дополнительно включенный в план после освоения основных средств.

"По состоянию на сегодняшний день работы по нацпроекту БКАД во Владивостоке завершены по шести объектам. Еще один, который был дополнительно включен в программу, - от дома 77 на Успенского до пересечения с Маковского, в настоящий момент не сдан. Подрядчик нарушил сроки и не выполнил все запланированные работы. Специалисты мэрии ведут обследование и подсчет выполненных и не сделанных работ. Подрядчика ждут штрафы за нарушения", - сообщил представитель пресс-службы.

Он пояснил, что на последнем объекте осталось завершить мероприятия по ограждению и организации дорожного движения, нанесению разметки. При этом сама дорога заасфальтирована. Однако принять и оплатить работу в таком виде администрация не может.

Как сообщал ТАСС в августе, власти Владивостока приняли решение отремонтировать два дополнительных участка городских дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" после завершения основного плана на текущий год. Это стало возможным благодаря экономии на предыдущих торгах и дополнительному финансированию, выделяемому по освоении всех выделенных ранее средств. Дорога по улице Успенского стала вторым дополнительным объектом.

Приморье второй год участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Его цель - увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 50%, снижение доли автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, а также доведение во Владивостокской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.