Диагностический центр для жителей северных районов Сахалина откроют в 2021 году

ТАСС, 26 ноября. Диагностический центр для жителей северных районов Сахалина откроют в апреле 2021 года. Это позволит пациентам отказаться от продолжительных поездок на обследование в Южно-Сахалинск, сообщается в четверг на сайте областного правительства.

"Жители северных районов Сахалина смогут проходить высокотехнологичные медосмотры. Специализированный диагностический центр откроют на базе Тымовской больницы в апреле 2021 года. Комплексные профилактические медосмотры здесь будут проходить сахалинцы старше 65 лет", - говорится в сообщении.

Пока проходить углубленные медосмотры можно только в Южно-Сахалинске, жители других районов вынуждены приезжать в областной центр. При этом протяженность Сахалина с юга на север составляет 948 км, и поездка на автомобиле или на поезде через весь остров занимает более 15 часов.

Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что прорабатывается механизм доставки людей в учреждение. Получить направление на прохождение высокотехнологичного медосмотра сахалинцы смогут в поликлинике по месту жительства у участкового терапевта.

В Тымовской центральной районной больнице создается полный аналог центра, работающего на базе южно-сахалинского клинико-диагностического центра. В течение трех-четырех часов сахалинцы смогут сдать все необходимые анализы, пройти компьютерную томографию, ЭКГ и другие виды обследований. На заключительном этапе терапевт будет давать пациенту рекомендации по корректировке образа жизни и дальнейшему лечению.

Модернизация системы здравоохранения в регионе проходит по нацпроекту "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект рассчитан на 2019-2024 гг. и предполагает снижение смертности трудоспособного населения (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях первичной медпомощи, охват всего населения профилактическими медосмотрами не реже раза в год. На нацпроект планируется потратить более 1,7 трлн рублей.