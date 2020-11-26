Свыше 700 работников липецких предприятий прошли с начала года обучение по нацпроекту

ЛИПЕЦК, 26 ноября. /ТАСС/. Более 700 работников предприятий Липецкой области с начала 2020 года прошли специальное обучение по повышению производительности труда в рамках профильного нацпроекта. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Обучение в рамках нацпроекта прошли около 700 человек, в области на базе регионального центра компетенций создана хорошая команда, способная использовать свои наработки и знания в любой отрасли", - сказал Артамонов. Он отметил, что в первую очередь речь идет о внедрении технологий бережливого производства, а также снижении уровня незавершенного производства за счет повышения компетенций сотрудников.

"На сегодняшний день подписано 50 соглашений с предприятиями разной направленности - агрохолдингами, коммунальной сферы, транспортной", - продолжил глава региона, отметив, что "эффект уже заметен практически на каждом предприятии". Особенно важно, по его словам, это стало для тех организаций, где есть отставания с внедрением современных технологий производства. До конца года, как отметил Артамонов, еще пять предприятий готовы присоединиться к работе по нацпроекту "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

"Повышение производительности труда - мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона - существенный фактор финансового благополучия липчан", - сказал глава региона.