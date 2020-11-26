Компьютерную технику получили более 100 образовательных организаций Кировской области

КИРОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Материально-техническую базу по нацпроекту "Образование" улучшили в 2020 году более 100 школ и учреждений среднего профессионального образования в Кировской области. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В рамках проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" область получила субсидию из федерального бюджета на внедрение модели цифровой образовательной среды. 102 образовательные организации региона получили в 2020 году новую компьютерную и презентационную технику", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в школы, техникумы и колледжи закупили компьютеры, аппаратно-программные комплексы - интерактивные доски. В том числе оборудование установили в центры "Точка роста", созданные на базе всех 42 опорных школ региона.

"Уже сегодня мы понимаем, что участие области в национальном проекте "Образование" позволит сделать действительно значимый прорыв в обновлении материально-технической базы школ и образовательных центров. И это, безусловно, будет способствовать выявлению и поддержке талантливой молодежи. Министерство просвещения РФ уделяет этому вопросу повышенное внимание - в планах оснастить новым компьютерным оборудованием все сельские школы во всех регионах России", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова.

В 2021-2023 годах оборудование поступит еще в 273 общеобразовательные организации, всего к 2023 году цифровым оборудованием будут оснащены 358 школ и 34 профессиональные образовательные организации.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.