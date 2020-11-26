Более 34 тыс. человек зарегистрированы в Ростовской области как самозанятые с начала года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Количество самозанятых в Ростовской области, зарегистрированных с начала года, составляет более 34 тыс. человек. Задача, поставленная на год по количеству самозанятых в области в рамках нацпроекта, выполнена, сообщил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко в ходе заседания совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области.

"С января текущего года наш регион присоединился к реформе в отношении самозанятых. Докладываю, на сегодня, на эту дату, у нас уже 34 323 самозанятых на территории Ростовской области, мы уже досрочно выполнили задачу по нацпроекту на текущий год", - сказал Папушенко.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. 23 июня президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что с 1 июля 2020 года все регионы смогут вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.