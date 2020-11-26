Концепцию здания театра оперы и балета на острове Октябрьский представили в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Новую концепцию здания театра оперы и балета, который планируется построить на острове Октябрьский в рамках создания культурно-образовательного комплекса, представили в четверг в Калининграде. Предложения разработаны российскими и зарубежными архитекторами, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Состоялось обсуждение концепции театра оперы и балета в Калининграде. <...> В нем приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Роман Балашов, руководство фонда "Национальное культурное наследие", сотрудники регионального правительства, российские и зарубежные архитекторы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Театр оперы и балета является частью культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьском, возводимого в рамках нацпроекта "Культура". В этом филиале Большого театра будут работать два зала - на 950 и 300 мест, уточнили в пресс-службе.

"Перед началом работы [над концепцией] мы изучили историю региона и его архитектуру. По нашему замыслу, театр должен соединять в себе нечто от своего местоположения и балета. Форма здания - гиперболический параболоид - очень оригинален и в то же время минималистичен. Кроме того, теперь все здания [на острове Октябрьском, где возводится комплекс], в том числе стадион, составляют единый архитектурный ансамбль", - отметил архитектор MNAL, FAA, член Американского института архитекторов, член Королевского института британских архитекторов, почетный доктор Кжетил Трёдал Торсен, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, здание театра разделено на три зоны: общественные пространства, сценический комплекс и служебные помещения. Кроме того, будет сделана функциональная крыша, которая в теплые дни сможет стать еще одной сценической площадкой. Концепция была единогласно поддержана, направлена на рассмотрение на региональный Совет по архитектуре и градостроению.

Калининград, наряду с Севастополем, Кемерово и Владивостоком, - один из четырех городов России, обозначенных президентом Владимиром Путиным для строительства культурного комплекса, в состав которого войдут филиалы всемирно известного Большого театра, Третьяковской галереи, Московской государственной академия хореографии, Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Российского государственного института сценического искусства. Комплекс станет крупнейшим инфраструктурным проектом в области в рамках нацпроекта "Культура". Первым возводится образовательный и жилой комплекс для студентов и преподавателей. Завершение строительства всех объектов кластера намечено к 2023 году.