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В Приморье открыли универсальную спортплощадку за 16 млн рублей

Она создана по нацпроекту "Демография"

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Универсальная спортивная площадка, одна из крупнейших среди созданных в Приморском крае по нацпроекту "Демография", открылась в городе Большой Камень. Как сообщила ТАСС начальник отдела физкультуры, спорта и туризма администрации города Евгения Жембровская, стоимость строительства составила 16,46 млн рублей.

"У нас наконец состоялось открытие созданной по национальному проекту универсальной спортивной площадки, которая теперь позволит не только школьникам, но и всем жителям района заниматься практически любым видом спорта. Здесь есть поля для футбола, баскетбола и волейбола, беговые дорожки, а также зона с уличными тренажерами. Общая стоимость строительства составила 16,46 млн рублей", - сказала Жембровская.

Она добавила, что в радиусе нескольких сотен метров от площадки располагается две средних школы №2 и №3, ученики которых смогут здесь заниматься физкультурой и проводить свободное время. Как отметили в администрации, площадку полностью возвели в 2020 году.

Всего к концу года в Приморье должны быть сданы пять площадок для тестирования нормативов комплекса ГТО, 15 универсальных спортивных площадок, шесть хоккейных коробок и 51 спортплощадка различной комплектации. Также из краевого бюджета направлены средства на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию и капитальный ремонт имеющихся спортивных сооружений.

Спортплощадка оборудована по проекту "Спорт - норма жизни" - одному из пяти, входящих в нацпроект "Демография". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на 2019-2024 годы. Он также включает проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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