Власти Липецкой области за три года модернизируют шесть спецшкол для детей с ОВЗ

ЛИПЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Липецкой области в период до 2023 года модернизируют по нацпроекту шесть спецшкол и центров образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"По нацпроекту "Образование" в период до 2023 года будет модернизировано шесть специальных школ и центров образования для детей с ограниченными возможностями здоровья",- сказал Артамонов. Он отметил, что модернизации подвергнется не только используемое здесь оборудование, но и учебные программы. Они, по словам главы региона, включат в себя новые направления для профессионального обучения.

Первая модернизированная в рамках нацпроекта школа ранее уже открылась в Данкове на базе школы-интерната для детей с ОВЗ. "На модернизацию из федерального и областного бюджетов было выделено около 7 млн рублей, большая часть из которых пошла на модернизацию оборудования столярных, швейных и сельскохозяйственных мастерских: на современных станках и машинах детей будут обучать востребованным на рынке труда профессиям", - продолжил Артамонов. При этом здесь появились и такие направления для обучения, как "Персонал сферы обслуживания" и "Рабочий по комплексному обслуживанию зданий". На занятиях школьников будут знакомить с бытовым и профессиональным оборудованием для ведения домохозяйства, уборки территории, исполнения обязанностей младшего обслуживающего персонала.

"Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья - один из наших приоритетов, мы должны предоставить всем без исключения жителям региона возможности для получения образования, необходимых навыков, улучшения качества жизни и активной социальной адаптации", - заключил Артамонов.