В Удмуртии открыли первый в регионе центр цифрового образования детей "IT-куб"

ИЖЕВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Первый центр цифрового образования детей, который будет работать по 10 направлениям, включая мобильную разработку, искусственный интеллект и основы программирования, открыли в Ижевске в пятницу. В нем будут обучаться 400 детей и подростков, сообщила журналистам министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

"Вы увидели, что в каждом кубе отмечены компании-партнеры. Увидели, что работают здесь сотрудники IT-компаний, они руководят проектами и задают тон. Преимущественно [обучение для детей и подростков] с 14 до 18 лет, но есть и программы для восьмилетних, 400 человек занимается бесплатно, плюс 1,5 тыс. - через различные мероприятия. Сейчас тут проходят мастер-классы, экскурсии для детей со всей республики", - сказала Болотникова.

Учреждение будет работать по 10 направлениям - "IT-школа Samsung", "Яндекс. Лицей", "Программирование на Python", "Мобильная разработка", "Сетевое и системное администрирование", "Кибергигиена и работа с большими данными", "VR/AR", "Основы программирования", "Искусственный интеллект" и "Программирование 1С".