В Удмуртии открыли первый в регионе центр цифрового образования детей "IT-куб"

ИЖЕВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Первый центр цифрового образования детей, который будет работать по 10 направлениям, включая мобильную разработку, искусственный интеллект и основы программирования, открыли в Ижевске в пятницу. В нем будут обучаться 400 детей и подростков, сообщила журналистам министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.
"Вы увидели, что в каждом кубе отмечены компании-партнеры. Увидели, что работают здесь сотрудники IT-компаний, они руководят проектами и задают тон. Преимущественно [обучение для детей и подростков] с 14 до 18 лет, но есть и программы для восьмилетних, 400 человек занимается бесплатно, плюс 1,5 тыс. - через различные мероприятия. Сейчас тут проходят мастер-классы, экскурсии для детей со всей республики", - сказала Болотникова.
Учреждение будет работать по 10 направлениям - "IT-школа Samsung", "Яндекс. Лицей", "Программирование на Python", "Мобильная разработка", "Сетевое и системное администрирование", "Кибергигиена и работа с большими данными", "VR/AR", "Основы программирования", "Искусственный интеллект" и "Программирование 1С".
Как рассказала ТАСС замдиректора учреждения Валентина Матте, "IT-куб" сотрудничает с федеральными и региональными компаниями, среди партнеров - "Яндекс. Лицей", "IT-школа Samsung", "Кодвардс", 65apps, Directum, Ingame, "Русские информационные технологии" и "Центр высоких технологий". "Региональные партнеры предоставляют нам кейсы, которые мы реализуем вместе с детьми в образовательных программах. Мы проводим совместные мероприятия, в будущем это и экспертная оценка проектов наших обучающихся. Среди кейсов, например, создание калькулятора, создание видеоигры, разработка сайта, направленного на продажу каких-либо вещей, создание приложения оценщика недвижимости", - сказала собеседница агентства.
Как отметил глава региона Александр Бречалов, в ближайшие два года аналогичные учреждения откроются еще в трех городах - Сарапуле, Глазове и Воткинске.
Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов, включая проект "Цифровая образовательная среда". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.