Потерявшие работу жители Ставрополья смогут пройти переобучение в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Потерявшие работу жители Ставропольского края смогут пройти переобучение в 2021 году в рамках регионального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". В настоящее время пройти переобучение могут только молодые мамы и жители старше 50 лет, сообщает в пятницу управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"Если раньше помощь в обучении могли получить только мамы дошкольников, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и граждане старше 50 лет, то охват обновленного проекта намного шире. С 2021 года, помимо указанных категорий, смогут воспользоваться возможностями нацпроекта и пройти переобучение жители края, потерявшие работу", - пояснили в управлении.

Записаться на программы переобучения также смогут жители края, которые находятся под риском увольнения. После переобучения безработные получат помощь в трудоустройстве, а те, кто находился под риском увольнения, сохранят свое рабочее место благодаря новым навыкам. Проходящие переобучение граждане также будут получать пособие по безработице.

"В Ставропольском крае с 2019 года, с начала реализации нацпроекта "Демография", переобучение уже прошли более 7 тыс. человек, а в 2021 году этой возможностью смогут воспользоваться не менее 2 тыс. жителей края", - добавили в управлении.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и состоит из пяти федеральных проектов. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.