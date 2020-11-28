Спортивный комплекс у подножия Авачинского вулкана на Камчатке сдадут в декабре

ТАСС, 28 ноября. Строители в декабре завершат работы по возведению спортивного центра у подножия Авачинского вулкана в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"Глава региона посетил строящийся спортивный центр по зимним видам спорта у подножия Авачинского вулкана. Общая строительная готовность объекта на данный момент составляет более 90%. На завершающей стадии находится облицовка зданий, внутри ведутся электромонтажные работы и устройство перегородок. Приемка нового спортивно-тренировочного комплекса начнется в декабре", - говорится в сообщении.

"Это очень значимое место - перекресток всех туристических маршрутов. Зимний туризм приобретает все большую популярность, уже сейчас мы видим, что люди пошли с лыжами на гору. Если у них появится желание, они смогут здесь остановиться, пообедать, отдохнуть или остаться на ночь, поэтому центр будет работать круглый год - это наша задача, которую я ставлю перед Министерством спорта и Министерством туризма", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Отмечается, что комплекс - единственный в своем роде в России. Похожий есть в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе. Единственное отличие - расположение: на Камчатке он находится на высоте 1 тыс. км над уровнем моря, в Кабардино-Балкарии - на 3,5 тыс. км. Тренироваться на Камчатке могут сборные России по горным лыжам, сноуборду, фристайлу, а в перспективе - и ски-альпинизму, биатлону, лыжным гонкам.

Работа по строительству спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта ведется в рамках национального проекта "Демография". Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".