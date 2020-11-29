До конца 2020 года в Благовещенске из аварийного жилья переселят 120 семей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Благовещенска до конца 2020 года переселят из аварийного жилья 120 семей в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает в воскресенье пресс-служба мэрии города.

"В областном центре продолжается реализация муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В целом до конца 2020 года 120 благовещенских семей будут расселены из аварийного жилья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2020 году, кроме жилья в новостройках, для участников программы купили четыре жилых помещения на вторичном рынке. 28 семей собственников аварийных квартир в качестве способа переселения выбрали получение денежных средств.

В Благовещенске с 2013 года по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда расселено 204 аварийных дома общей площадью более 44 тыс. квадратов. Более 2,3 тыс. семей получили новое жилье.

Власти Амурской области до конца 2020 года планируют расселить 20 тыс. кв. м аварийного жилья.

Национальный проект "Жилье и городская среда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.