Завершено благоустройство набережной в городе Зее на севере Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по благоустройству набережной в городе Зее на севере Амурской области. Проект реализован в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства региона.

"В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" завершены работы по благоустройству набережной реки Зеи с устройством автомобильной стоянки, пешеходной зоны и двух площадок для отдыха <...>. Стоимость реализации проекта 11,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам мэра города Зеи Сергея Гибадуллина, концепцией проекта стало функциональное зонирование для активного отдыха горожан и гостей города при максимальном сохранении природного комплекса. Кроме того, общественное пространство оборудовано малыми архитектурными формами: удобными скамейками, урнами, появилось здесь и "свадебное дерево".

Зея - город на севере Амурской области, расположен на севере Амурско-Зейской равнины, на правом берегу реки Зеи, у южных склонов хребта Тукурингра. Расстояние от Благовещенска - около 500 км. Градообразующим предприятием является вторая по величине гидроэлектростанция на Дальнем Востоке - Зейская ГЭС. Население города 22,9 тыс. человек.

Национальный проект "Жилье и городская среда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.