Служебное жилье для бюджетников Севастополя начнут строить с 2021 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Многоэтажные дома для работников бюджетной сферы Севастополя планируется начать строить с 2021 года, сообщили ТАСС в правительстве города.

"Территория района Зеленая горка планируется к освоению в целях строительства служебного стандартного (социального) жилья. Перспективная площадь под строительство жилья составляет 135 га, общая расчетная площадь планируемых к строительству объектов жилищного строительства - 1 млн кв. м. Строительные работы будут вестись в несколько этапов, с постепенным наращиванием объемов ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства, срок реализации проектов запланирован на 2021-2030 гг.", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что территорию планируется использовать под жилищное строительство по региональному проекту "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда". Сейчас разрабатываются проекты планировки и межевания этого района, а также жилого микрорайона около 7-го км Балаклавского шоссе, где планируется построить более 0,5 млн кв. м жилья на площади до 60,4 га.

По данным городского правительства, в 2020 году показатели проекта "Жилье" в городе уже перевыполнены в 2,3 раза от прогнозируемого объема. Всего введены 513 тыс. кв. м, в том числе 144 тыс. кв. м - многоквартирные жилые дома. Строятся еще 45 объектов многоквартирного жилищного строительства общей площадью 585 тыс. кв. м.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.