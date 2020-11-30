В 2021 году 2 тыс. безработных жителей Ставрополья пройдут переобучение

ПЯТИГОРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Переобучение в 2021 году смогут пройти более 2 тысяч жителей Ставрополья, которые потеряли работу, после чего им помогут в трудоустройстве. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения края.

"В Ставропольском крае с 2019 года, с начала реализации нацпроекта "Демография", переобучение уже прошли более 7 тыс. человек, а в 2021 году этой возможностью смогут воспользоваться не менее 2 тыс. жителей края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый потерявший работу житель Ставропольского края сможет пройти переобучение в 2021 году. Такая возможность появится в рамках нового регионального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Мера поддержки по бесплатному обучению молодых мам и людей старше 50 лет с начала 2021 года теперь распространится на всех жителей края, потерявших работу.

По данным пресс-службы, переобучение будет доступно также для граждан, которые находятся под риском увольнения. Больше внимания будет уделяться потребностям работодателя, чтобы выпускники образовательных программ впоследствии были востребованы на рынке труда. После обучения безработные получат помощь в трудоустройстве, а те, кто находился под риском увольнения, сохранят свое рабочее место благодаря новым навыкам. Проходящие переобучение граждане параллельно будут получать пособие по безработице.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.