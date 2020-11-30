Голикова сообщила, что финансирование нацпроекта "Демография" увеличили на 691 млрд рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Финансирование национального проекта "Демография" до 2024 года составит 4,7 трлн рублей, оно увеличено на 691 млрд рублей. Об этом заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"Общий объем финансирования в 2019-2024 годах составит по национальному проекту "Демография" 4,7 трлн рублей и будет увеличен на 691 млрд против того, что ранее предусматривалось на эти цели", - сказала она.

Голикова напомнила, что национальный проект в соответствии с единым планом по достижению национальных целей был скорректирован. "Мы сосредоточились на более важных и более чувствительных для семьи вопросах и мероприятиях", - добавила она.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".