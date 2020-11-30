В Удмуртии с 2018 года процент брака при выполнении дорожных работ снизился почти на треть

ИЖЕВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Подрядные организации в Удмуртии с 2018 года почти на треть снизили процент брака при проведении дорожных работ по национальному проекту, сообщается в понедельник на сайте главы и правительства региона.

"Эффективность видно уже сегодня. Так, при производстве работ в 2019 году, по отношению к 2018 году, процент брака подрядчиков снизился на 13%, а уже в 2020 году - на 30% по сравнению с 2018 годом. С 2019 года в период с 1 апреля по 15 мая проводится мониторинг объектов, выполненных с 2017 года, с периодичностью один раз в две недели", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Горбачева.

По его словам, как правило, основные дефекты на дорогах с асфальтобетонным покрытием - это мелкие трещины.

Горбачев также отметил, что в 2020 году провели обследование 300 дорог, находящихся на гарантии с 2016 года, из них 70 - объекты национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Выдано 288 требований на устранение выявленных замечаний. Основные дефекты - поперечные и продольные трещины, не влияющие на безопасность участников дорожного движения, но попадающие под гарантийные обязательства.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в 2020 году по нацпроекту отремонтировали около 140 км дорог, это почти 90 участков. В планах у местных властей в 2021 году выделять больше средств на ремонт дорожного полотна в сельской местности.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента РФ Владимира Путина о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".