Вологодская область за три года получит более 560 млн рублей на нацпроект "Образование"

ВОЛОГДА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Вологодской получит в ближайшие три года рассчитывает получить более 560 млн рублей из федерального бюджета, что позволит реализовать 1,3 тыс. проектов, программ и мероприятий в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"В октябре проводилось пять конкурсных отборов от Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта "Образование". Вологодская область стала победителем в четырех конкурсах. В ближайшие три года регион получит более 560 млн рублей на реализацию 1 300 программ, проектов, мероприятий во всех муниципалитетах области", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Как сообщила заместитель губернатора Лариса Каманина, в 2021-2023 годах будут созданы три детских технопарка "Кванториум" на базе школ Череповца и Вологды, два центра цифрового образования детей "IT-куб" заработают в Соколе и Череповце, 130 центров технологической и естественнонаучной направленностей "Точка роста" появятся в школах малых городов и селах. В 124 школах будет внедрена цифровая образовательная среда. В трех коррекционных школах создадут современные кабинеты по предмету "Технология" в рамках проекта "Доброшкола".

Помимо этого, более одной тысячи новых мест создадут в муниципальных организациях дополнительного образования детей. Запланировано отремонтировать спортзалы 17 сельских школ.