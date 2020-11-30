Водоемы музея-заповедника "Гатчина" под Петербургом восстановят в 2022 году

ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Водоемы государственного музея-заповедника "Гатчина" восстановят в рамках национального проекта "Экология" к концу 2022 года, работы уже начались. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Татьяна Бокова.

"Гидросистема Гатчины - разветвленная многоступенчатая сеть прудов, рек, озер, каналов, гидротехнических сооружений уникального Дворцового парка. Ленинградская область и Санкт-Петербург всегда славились инженерными системами, позволяющими наслаждаться пейзажами. Потому Росводресурсы уделяют каждому этапу мероприятий особое внимание. К тому же в следующем году исполнится 255 лет со дня основания комплекса парков", - сказала Бокова.

Как уточнили в ведомстве, в Гатчинском парке в ходе федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов", мероприятия которого финансируют Росводресурсы, начали расчищать реку Теплую, озеро Белое и Карпин пруд. Завершить эти работы планируется в 2022 году. В этом же году планируют закончить расчистку озера Черного, озера Филькина и ручья Безымянного. На эти работы, которые могут начать в 2021 году, ожидается получение экспертного заключения.

"При строительстве дворца предполагалось, что вода станет главным украшением парка. Если говорить о дворцовом парке, то вода занимает больше трети его площади, и такого нет нигде у нас. Это водная система, которая располагалась на разных уровнях. Она работала очень сложно: чтобы вода оставалась здоровой и ее было много, в определенные времена года воду скидывали, придерживали. Но в последнее время донные отложения стали выходить наружу, в жаркое лето уже начиналось гниение", - рассказал журналистам директор музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов.

Мероприятия позволят улучшить экологическое состояние водоемов и восстановить их водоток до реки Ижоры. При этом гидротехнические сооружения нужно восстанавливать отдельно как памятник российской инженерной мысли. По словам председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павла Немчинова, гатчинский парк признавался самым чистым в Европе еще при Петре I. "Мы освободим озера, реку и пруд от иловых наносов, которые копились от 30 до 40 лет, и вывезем их по кратчайшему маршруту. Чтобы не повредить мостовые, мы обустраиваем специальные дороги", - уточнил Немчинов.

Одной из целей нацпроекта "Экология" является сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки не менее 260 км участков русел рек, а также очистки от мусора берегов озер и рек, в том числе озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.