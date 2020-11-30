На Кубани организуют обучение жителей, оставшихся без работы

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Обучение жителей Краснодарского края, которые остались без работы или рискуют ее потерять, организуют в рамках национального проекта "Демография", ранее на переобучение могли претендовать только матери дошкольников и граждане старше 50 лет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной администрации в понедельник.

"В рамках нацпроекта "Демография" организуют дополнительное обучение безработных. Теперь возможностями национального проекта смогут воспользоваться жители Кубани любого возраста, оставшиеся без работы или рискующие ее потерять", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что для центров занятости будет создана единая информационная платформа. Она позволит обмениваться данными, вести долгосрочное планирование привлечения трудовых ресурсов и анализировать ситуацию на рынке труда.

Всего, по информации пресс-службы краевой администрации, в 2019-2020 годах обучение по направлению службы труда и занятости населения региона прошли более 6 тыс. жителей Кубани в возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста и порядка 1 тыс. женщин с детьми дошкольного возраста.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамкахнационального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков. Профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.