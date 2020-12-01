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Власти Чукотки предложили строить объекты ТКО в Арктике по нацпроекту

До 2024 года в регионе необходимо возвести 41 такой объект

ТАСС, 1 декабря. Власти Чукотского АО предложили правительству РФ включить строительство полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) в арктической зоне полуострова в нацпроект "Экология" на условиях софинансирования из-за трудностей с доставкой мусора из труднодоступных районов для последующего захоронения, сообщает пресс-служба окружного правительства во вторник.

"Актуальный вопрос - создание объектов по обработке, сортировке, захоронению ТКО и их доставка из отдаленных труднодоступных районов. Это высокозатратные проекты и они не привлекательны для бизнеса, здесь необходимо софинасирование из федерального бюджета", - цитирует пресс-служба губернатора Чукотки Романа Копина.

Уточняется, что власти округа вышли к федеральным органам власти с предложением включить строительство объектов ТКО в Арктике в нацпроект "Экология". Всего до 2024 года в округе необходимо создать 41 такой объект.

Национальный проект "Экология" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение уникальной флоры и фауны России.

Теги
РоссияАрктика сегодняЧукотский автономный округ
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