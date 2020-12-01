В Хабаровском крае начал работу первый региональный оператор по обращению с ТКО

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) приступил к работе в Хабаровском крае во вторник, сообщил ТАСС министр ЖКХ региона Дарий Тюрин.

"Региональным оператором - ООО "ТСК "Фест" - будет обеспечиваться весь цикл обращения с ТКО: сбор, транспортирование, обработка и захоронение. Также оператор будет отвечать на жалобы и обращения местных жителей", - сказал Тюрин. Оператор будет работать на территории Хабаровска и района имени Лазо.

Он добавил, что в министерстве ЖКХ региона организовали оперативный штаб, главная задача которого в обеспечении бесперебойного вывоза коммунальных отходов на обслуживаемой территории. Штаб будет работать в предновогодние дни и в период новогодних праздников. В министерстве также открыли горячую линию по вопросам работы регионального оператора.

"Особо подчеркну, что с момента начала деятельности регионального оператора услуга по вывозу отходов выйдет из состава жилищных и станет коммунальной. А размер платы за новую коммунальную услугу будет определяться как произведение тарифа, норматива и площади жилого помещения. Так, с одного квадратного метра общей площади жилого помещения в многоквартирном доме за вывоз мусора будет взиматься 4,03 рубля", - сказал Тюрин. По данным администрации Хабаровска, в частном доме услуга будет стоить 5 рублей с одного квадратного метра. По сравнению с существовавшим ранее тариф остался практически на прежнем уровне.

Тюрин сообщил, что как только региональный оператор начнет предоставлять услугу по обращению с отходами, управляющие компании должны исключить фактические расходы по ней из квитанции, в частности, из размера платы за содержание жилого помещения.

Реформа обращения с отходами

Новая система обращения с отходами начала действовать в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология", инициированном президентом РФ Владимиром Путиным.

Хабаровский край начал переход на новую систему обращения с ТКО в январе 2020 года. Власти региона воспользовались правом отсрочки из-за возникших противоречий в работе регионального оператора, договор с которым расторгли в 2018 году. В регионе возникли сложности в процессе выбора нового оператора: сообщалось о необходимости выбрать 19 региональных операторов, однако конкурсы по большинству из них не состоялись. Помимо приступившего к работе оператора, выбран также оператор по Комсомольску-на-Амуре и поселениям Комсомольского района. Он пока не работает из-за того, что не узаконен местный полигон. Проблему обещают устранить в 2021 году. Власти рассчитывают выбрать еще несколько региональных операторов. В отдаленных северных районах Хабаровского края мусор, возможно, будут сжигать - вести его на узаконенные свалки будет очень дорого.