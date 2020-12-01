Лучшие социальные бизнес-проекты Приморья получили денежные гранты

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Победители регионального этапа всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года - 2020" получили гранты и сертификаты на приобретение компьютеров для развития бизнес-проектов. Лучшими признали семь социально ориентированных предприятий из Владивостока, Находки и Арсеньева, сообщили ТАСС в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"Центр "Мой бизнес" подвел итоги регионального этапа всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года - 2020". В нем приняли участие более 68 индивидуальных предпринимателей и компаний из разных районов Приморья. Победителями стали семь проектов для решения социальных задач, созданных бизнесменами из Владивостока, Находки и Арсеньева. Они будут представлять регион на федеральном этапе конкурса", - сообщили в "Мой бизнес", отметив, что победители получили гранты и сертификаты на покупку оргтехники.

Руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра "Мой бизнес") Ольга Кудинова отметила, что в этом году число участников конкурса увеличилось в два раза. Кроме того, появились три новые номинации: социальный туризм, разработка технических средств реабилитации и IT-технологии, направленные на решение социальных проблем.

Одним из победителей стало предприятие по изготовлению плетеной мебели "Мебларус". Одно из производственных подразделений компании находится на территории исправительной колонии в поселке Волчанец недалеко от города Находка. Там проводится регулярное обучение заключенных, и порядка 30% из них после освобождения трудоустраиваются в компанию, сообщил генеральный директор предприятия Артем Трембелев. Кроме трудоустройства, предприятие при необходимости помогает бывшим заключенным организовать быт и арендовать жилье.

Лучшим проектом в сфере социального обслуживания стало производство адаптивной одежды и белья для лежачих больных "Адаптика". Руководитель проекта Ксения Кузьменко отметила, что идея появилась через несколько лет работы центра социального обслуживания "Близкие люди", реализовывать ее начали только в 2020 году. "Наши сотрудники каждый день ухаживают за людьми, которые в виду своего пожилого возраста или заболеваний не могут самостоятельно себя обслуживать. Повседневные действия (одевание, переодевание, гигиена) вызывают [у подопечных центра] трудности, неудобства, а порой и болезненные ощущения", - разъяснила она, отметив, что разработанная одежда имеет специальный крой, упрощающий процесс переодевания.

Конкурс "Лучший социальный проект" проводится для популяризации социального предпринимательства в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Национальный проект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.