В Казанском федеральном университете создадут технопарк для реализации стартапов

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Технопарк площадью 20 тыс. кв. метров создают в Казанском федеральном университете (КФУ), он станет элементом инфраструктуры научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Циркулярная экономика". Об этом во вторник сообщил проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин, комментарий которого предоставлен ТАСС пресс-службой вуза.

"На базе КФУ создается технопарк площадью приблизительно 20 тыс. кв. метров, где будут реализовываться стартапы, работать бизнес-инкубатор, инжиниринговые центры и центры прототипирования, он также станет важнейшим элементом инфраструктуры НОЦ", - сообщил он.

По словам Пашина, КФУ - одна из ключевых организаций в созданном НОЦ "Циркулярная экономика". Он представляет собой консорциум научно-образовательных организаций высшего образования и организаций реального сектора экономики. Цель объединения - получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализация, а также подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач. "Кадры для НОЦ "Циркулярная экономика" будут проходить подготовку на базе центра развития компетенций КФУ. Подготовка будет вестись не только в предметных областях. Специалисты будут также осваивать бизнес-компетенции", - сообщил он.

Пашин отметил, что еще одним элементом в решении задач является научный центр мирового уровня "Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты", "ресурсы которого, как инфраструктурные, так и кадровые, будут задействованы в создании НОЦ "Циркулярная экономика". В работе научно-образовательного центра будут задействованы международные научно-практические наработки университета, "так как это также одно из ключевых условий успешности реализации тематики НОЦ".

Проект "Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты" создан в формате консорциума в рамках нацпроекта "Наука". В состав консорциума помимо КФУ входят Уфимский государственный нефтяной технический университет, Российский государственный университет нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина, Сколковский институт науки и технологий.

О НОЦ "Циркулярная экономика"

Первое заседание набсовета научно-образовательного центра мирового уровня в Татарстане состоялось 30 октября. Как отметил в ходе мероприятия президент республики Рустам Минниханов, в регионе провели необходимую работу по созданию программы научно-образовательного центра, работа велась ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг".

По словам Минниханова, была предложена первая региональная модель перехода от ресурсо- и энергоемкой экономики к циркулярной. Как отметил он, данная тема является одной из самых актуальных в мире и затрагивает интересы не только промышленности и науки, но и каждого из нас.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента 2018 года. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Проект предполагает реализацию не менее пяти проектов класса мегасайенс и создание не менее 15 мировых научно-образовательных центров мирового уровня. С учетом последних поручений президента Владимира Путина относительно национальных проектов, корректировки их сроков, целей и задач нацпроект "Наука" может претерпеть некоторые изменения и модифицироваться в "Науку и университеты".