В Забайкалье открыли дорогу, соединяющую пять районов

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Дорогу протяженностью более 40 километров - самую протяженную из отремонтированных в этом году в регионе по нацпроекту - открыли в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

"Четыре участка региональной дороги Ивановка - Александровский Завод - Борзя в Забайкальском крае отремонтировали по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Этот объект стал самым протяженным в 2020 году - его общая протяженность составила более 42 километров", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава Минстроя Забайкалья Денис Удод, дорога соединяет пять районов и обеспечивает их связь с федеральной трассой Чита - Забайкальск. Участки, на которых провели работы, находились в неудовлетворительном состоянии.

Всего в 2020 году благодаря нацпроекту БКАД в регионе отремонтируют около 190 км дорог, а в 2021-м - 256 км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна возрасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1 до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.