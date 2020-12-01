Представителей малого и микробизнеса в Кузбассе будут обучать бережливым технологиям

КЕМЕРОВО, 1 декабря. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в Кузбассе совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (РЦК) планирует в 2021 году провести серию бесплатных обучающий семинаров для малого и микробизнеса по основам бережливого производства. Это позволит предпринимателям повысить производительность на своих предприятиях и эффективнее развивать их, сообщила на пресс-конференции ТАСС во вторник директор регионального центра "Мой бизнес" Кристина Шинкарюк.

"В 2021 году мы планируем обучающие мероприятия в рамках взаимодействия с РЦК для предпринимателей по повышению производительности труда. Потребность в этом есть, потому что, независимо от масштабов предприятия, количества сотрудников, бизнесу важно работать эффективно, даже если это микробизнес - небольшая семейная пекарня или автомастерская. Чем выше производительность, тем больше у бизнеса возможностей для развития", - сказала Шинкарюк.

В настоящий момент бизнес может получить адресную господдержку по внедрению инструментов бережливого производства по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости", однако его участниками могут стать только предприятия с годовой выручкой от 400 млн рублей, под этот критерий подходит только крупный и средний бизнес. При этом для малого бизнеса инструменты повышения производительности тоже работают, однако комплексных программ по обучению малого и микробизнеса бережливому производству на рынке в настоящий момент практически нет.

"Большое количество обучения [для малого бизнеса] проводится о том, как открыть стартап, как получить финансирование, а в операционной части нет комплексных программ, которые бы позволили предпринимателю создавать свой бизнес правильно и бережливо. Для субъектов малого предпринимательства бережливое производство тоже работает, эти знания нужно тиражировать на наших предпринимателей, обеспечив им доступ к лучшим практикам, к обучению", - отметил на пресс-конференции руководитель макрорегиона №3 Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Иван Погуляев.

Центр "Мой бизнес" начал работу в Кузбассе по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2020 году. Меньше чем за год услугами и поддержкой от центра воспользовались почти 16 тыс. жителей Кузбасса, в том числе около 10 тыс. человек были вовлечены центром в региональный проект "Популяризация предпринимательства". Кроме того, "Моим бизнесом" организовано и проведено свыше 80 бесплатных онлайн-вебинаров с бизнес-экспертами для более чем 2,2 тыс. жителей региона.