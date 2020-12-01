Крупную свалку ликвидируют в Волгоградской области до конца года

ВОЛГОГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Ликвидация крупной свалки вблизи города Камышина Волгоградской области будет завершена до конца 2020 года, это улучшит качество жизни более 100 тыс. человек, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Первый, технический этап ликвидации объекта накопленного экологического ущерба под Камышином, завершится до конца этого года, в настоящее время работы выполнены более чем на 90%. Мероприятие реализуют в рамках нацпроекта "Экология", - уточнили в пресс-службе.

Следующий этап - биологическая рекультивация, он уже начался на одном из участков объекта. Здесь, согласно разработанной волгоградскими учеными технологии, отходы уплотнены, полностью изолированы опокой, песком и экраном из полиэтиленовой пленки.

"Затем нанесут плодородный грунт, высадят фитосанитарные растения, за которыми в течение трех лет будут осуществлять особый уход. В результате реализации проекта изолируют почти 1,5 млн тонн отходов, обезопасив объект, десятилетиями негативно влиявший на окружающую среду. Это позволит повысить экологическую безопасность и улучшить качество жизни более 100 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

В ближайшие пять лет аналогичные работы в регионе выполнят на более чем 100 объектах. Комплекс мер, разработанный до 2030 года, положительно повлияет на качество жизни почти 1,5 млн человек, отметили в областной администрации.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.