На строительство школ и детсадов на Кубани направят по нацпроекту 4,7 млрд рублей

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края направят до 2024 года по национальному проекту "Жилье и городская среда" 4,7 млрд рублей на решение проблемы нехватки мест в школах и детских садах. На эти средства будут построены две большие школы и два детских сада, сообщил во вторник ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край является третьим регионом в России по числу населения - порядка 6,5 млн человек. В последние годы на Кубань активно переезжают люди из других регионов, из-за чего в регионе несколько лет назад возникла нехватка мест в школах и детсадах. Первоочередной задачей признано строительство образовательных учреждений, с 2015 года начали работать 50 новых школ.

"Уже определена сумма, которую в ближайшие три года направим на строительство социальных объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". До 2024 года объем средств составит 4,7 млрд рублей, из них 2,6 млрд - это краевые средства. Эти деньги мы направим на строительство двух больших школ и двух детских садов в Краснодаре и Сочи, где вопрос с нехваткой мест сегодня особенно острый", - сказал глава региона.

Он пояснил, что в Краснодаре к 2024 году будет возведена школа на 1 550 мест в одном из новых густонаселенных микрорайонов по улице Героев Разведчиков, здесь же построят детский сад на 300 мест. А в Сочи школу на 1 100 учеников и детский сад на 300 мест планируют построить к 2023 году. Также за счет нацпроекта уже строятся три большие школы в Краснодаре: на 1 875 мест и две по 1 100 мест. Кроме национального проекта власти региона реализуют ряд краевых программ, по которым на Кубани одновременно возводят 26 школ.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.