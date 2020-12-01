Более 54 тыс. школьников Самарской области приняли участие в проекте "Билет в будущее"

САМАРА, 1 декабря. /ТАСС/. Количество участников проекта "Билет в будущее" в Самарской области, во время которого школьники проходили тесты на самоопределение и погружались в разные профессии, увеличилось за год более чем в два раза и достигло более 54 тыс. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В 2019 году на портале программы зарегистрировались 25 тыс. человек.

"В Самарской области только в этом году на платформе проекта зарегистрировались более 54 тыс. ребят. Школьники посетили свыше 21 тыс. практических мероприятий, которые проходили как в очном, так и в онлайн-форматах. Из них в Самарской области проведено более 5 тыс. профессиональных проб по 74 компетенциям на базе 62 площадок", - говорится в сообщении пресс-службы.

На платформе проекта "Билет в будущее" школьники не только проходили профориентационное онлайн-тестирование, но и посещали колледжи, вузы, знакомились с картой профессий. Последний проект позволяет узнать об особенностях работы специалистов из различных отраслей, предполагается, что карта поможет построить образовательную траекторию школьников с 6 класса.

В региональном министерстве образования и науки отмечают, что в области наблюдается повышенный интерес со стороны абитуриентов к колледжам, техникумам. Так, в 2020 году более 52% выпускников девятых классов продолжили обучение в учреждениях среднего профессионального образования (СПО). Несмотря на увеличение числа бюджетных мест, по некоторым специальностям в этом году конкурс составлял более четырех человек на одно место, сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Программа "Билет в будущее" реализуется с 2018 года и является частью проекта "Успех каждого ребенка", который входит в нацпроект "Образование". Нацпроект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект - о патриотическом воспитании граждан.