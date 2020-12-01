В Самарской области к интернету подключили дополнительно 10 объектов по нацпроекту

САМАРА, 1 декабря. /ТАСС/. Интернет провели сверх плана в 10 социально значимых объектов Самарской области, в том числе в фельдшерско-акушерские пункты, администрации поселков и образовательные учреждения в ряде районов, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник. Предполагается, что к концу года количество объектов, подключенных к интернету, достигнет 1 138.

"Сейчас в регионе завершены работы по подключению к сети интернет 270 социально значимых объектов. Сверх плана к ним в ноябре добавилось еще 10 объектов. Это фельдшерско-акушерские пункты, администрации сельских поселений и образовательные учреждения в Сергиевском, Исаклинском, Кошкинском, Красноярском, Кинель-Черкасском, Похвистневском, Безенчукском и Приволжском районах области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Обеспечение интернетом населения и социально значимых объектов проходит по проекту "Информационная инфраструктура" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году согласно поручению президента РФ Владимира Путина был утвержден седьмой федеральный проект - "Искусственный интеллект". Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.