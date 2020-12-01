Порядка 2,5 тыс. человек получат бесплатное профобразование в Вологодской области

ВОЛОГДА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области запустили региональный проект "Заочный колледж", за счет которого по 500 человек ежегодно смогут получать бесплатное профессиональное образование без отрыва от производства. Всего за пять лет за счет регионального бюджета в области намерены обучить 2,5 тыс. человек по 20 наиболее востребованным специальностям, сообщил во вторник губернатор Олег Кувшинников.

"Получить образование без отрыва от производства. Это стало возможным благодаря нашему проекту "Заочный колледж". В этом году 500 человек старше 22 лет, не имеющие среднего или высшего образования, смогут повысить свой профессиональный статус бесплатно. За пять лет на обучение поступят 2 500 человек. 20 организаций среднего профессионального образования уже обучают студентов по 20 самым востребованным специальностям. Один из них - Вологодский колледж сервиса, здесь студенты обучаются по специальности "Технология продукции общественного питания", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

До 2024 года в проекте примут участие все профессиональные образовательные организации области. Направления подготовки будут сформированы на основе спроса на рынке труда, добавил глава региона.

По информации пресс-службы губернатора, проект "Заочный колледж" реализуется в сотрудничестве с работодателями, которые рекомендуют своих работников для обучения, а также помогают сделать учебную программу максимально приближенной к реалиям сегодняшнего дня. Практические занятия проходят в современных лабораториях, которые оснащены всем необходимым оборудованием и используются в качестве площадок для проведения региональных этапов национального чемпионата WorldSkills.

"Нацпроект "Образование" ставит перед нами амбиционные цели по повышению уровня грамотности и образования вологжан, поэтому мы решили идти дальше, разработали свой проект, рассчитанный на работающую молодежь, и полностью профинансировали его за счет областного бюджета. Это уже взрослые люди, которые попробовали себя в профессии и четко знают направление, в котором они хотят развиваться. И мы предоставляем им такую возможность", - резюмировал губернатор.