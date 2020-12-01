В Ингушетии в центрах образования "Точка роста" начали обучаться около 3 тыс. школьников

МАГАС, 1 декабря. /ТАСС/. Около 3 тыс. школьников в Ингушетии приступили к обучению в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" благодаря открытию в регионе 59 образовательных центров. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Минобрнауки.

"В Ингушетии около 3 тыс. учеников школ начали обучение в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданных на базе 59 школ региона в рамках реализации нацпроекта "Образование". Радует то, что благодаря таким центрам у ребят появляется интерес к учебе: они с особым энтузиазмом посещают занятия в ярких кабинетах, оборудованных современной техникой. Данный подход к обучению позволит стимулировать интерес учащихся к знаниям", - передает пресс-служба слова министра образования и науки региона Эсет Боковой.

Как сообщается, центры будут оборудованы многофункциональными устройствами, ноутбуками, мобильными интерактивными комплексами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, тренажерами-манекенами и др. Педагоги Ингушетии прошли курсы повышения квалификации "Гибкие компетенции в проектной деятельности" на онлайн-платформе elducation.ru. Участники познакомились с методами и инструментами управления проектами, типами проектов, ознакомились с жизненным циклом образовательного проекта и применением его в собственной педагогической деятельности.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект - о патриотическом воспитании граждан.