В Белгороде открылась лаборатория геномного редактирования

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Лабораторию геномного редактирования для моделирования заболеваний человека и разработки новых препаратов открыли в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ "БелГУ") в рамках созданного по нацпроекту научно-образовательного центра (НОЦ), сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"В НИИ фармакологии живых систем НИУ "БелГУ" открылась лаборатория геномного редактирования в биомедицине и ветеринарии. Лаборатория открылась в рамках научно-образовательного центра мирового уровня "Инновационные решения в АПК", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В лаборатории займутся моделированием заболеваний человека, разработкой новых препаратов, созданием генно-модифицированных животных при помощи генетических технологий. В настоящее время ученые формируют базу трансгенных мышей, свободных от специфических для грызунов патогенов. При помощи мышей специалисты изучат нейродегенеративные заболевания, в том числе болезни Паркинсона и Альцгеймера.

"Это новый шаг к повышению эффективности персонализированной медицины, а также созданию сельскохозяйственных животных с улучшенными свойствами", - цитирует пресс-служба вуза ассистента кафедры фармакологии и клинической фармакологии вуза Владислава Солдатова.

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