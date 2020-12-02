Институт онкологии и нейрохирургии создали в новосибирском центре имени Е. Н. Мешалкина

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Институт онкологии и нейрохирургии создали на базе Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина (НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина), который ежегодно принимает около двух тысяч пациентов с онкологией, сообщает пресс-служба центра.

Возглавит институт хирург-онколог, профессор, доктор медицинских наук Сергей Красильников. "Благодаря внедрению в клиническую практику молекулярных методов диагностики, проведению современных курсов химио- и иммунотерапии, симультанных операций мы обеспечим доступную высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам по профилям "онкология" и "нейрохирургия", - приводятся его слова в сообщении.

Сейчас оказанием помощи занимаются специалисты сразу трех отделений: онкологии, нейрохирургии и радиотерапии.

В 2020 году центр вошел в федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Центру в 2020 году выделено 125 млн рублей на приобретение в том числе цифровой маммографической системы, позволяющей уменьшить лучевую нагрузку во время диагностики в несколько раз, и нейронавигационной системы, используемой при микрохирургическом лечении опухолей головного и спинного мозга. Запустить оборудование планируют до конца года.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач нацпроекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. На достижение этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. Планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры различных методов исследований.

НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина - крупнейший многопрофильный высокотехнологичный медицинский и образовательный центр страны, где оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургическими, онкологическими заболеваниями или сочетанной патологией. Специалисты центра выполняют все виды операций на сердце и сосудах. Помощь по этим направлениям получают жители всех регионов России. Ежегодно в НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина выполняют более 13 тыс. операций.