Власти Карелии начнут строительство четырех школ в 2021 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 декабря. /ТАСС/. Строительство четырех новых школ начнется в районах Карелии в 2021 году. Новые образовательные заведения будут возводить по национальному проекту "Образование" в селе Заозерье, поселке Деревянке, городах Суоярви и Медвежьегорск, сообщил ТАСС министр образования региона Роман Голубев.

"Мы сейчас проводим процедуры по школе в Деревянке на 200 мест - это также объект, который будет строиться в следующем году планово. И со следующего года мы должны начать строительство школы в Заозерье на 100 мест, в Суоярви на 330 мест и в Медвежьегорске на 1 100 мест. Это объекты, которые подтверждены финансово, которые сегодня где-то завершается проектирование, что-то уже в процедурах, где-то процедуры будут объявлены в начале года, когда откроется финансирование", - сказал собеседник агентства.

Общая стоимость работ примерно составит около 2,3 млрд рублей. Кроме того, на 2021 год запланировано окончание строительства еще двух школ - в Кеми и Петрозаводске на 1 200 и 1 350 мест соответственно. По словам министра образования региона, новая петрозаводская школа должна стать первой, построенной в рамках нацпроекта: работы должны завершить к весне будущего года, после чего начнется благоустройство территории и лицензирование объекта. Уже создана рабочая группа, которая должна решить вопрос наполнения кадрами нового учебного заведения, а также возможный предметный уклон.

"Учитывая все сложности процедур, которые мы видим с лицензированием объектов, это достаточно серьезные сроки, прежде всего из-за объемов задачи, поэтому мы рассчитываем все-таки этот вопрос решить: осторожно, но рассчитываем, что школа в следующем году начнет работать уже как образовательная организация", - прокомментировал Голубев.

Современные технологии в школах

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" республика в 2021 году завершит полное обновление парка компьютерной техники в школах: на будущий год оснащение пройдет еще в 65 образовательных организациях на сумму 122 млн рублей. В 2021 году в республиканских школах также откроются 32 точки роста, на что направят почти 50 млн рублей. В следующем году акцент при наполнении кабинетов для занятий с современным оборудованием будет сделан на практические уроки по химии, физике и другим предметам из школьной программы. Впервые в следующем году регион опробует практику создания кванториумов на базе школ.

"Они небольшие, меньше, чем региональный кванториум, но тем не менее этот очень серьезный набор высокотехнологичного оборудования по естественнонаучным предметам, по математике, информатике, технологии. Это оборудование для дополнительных образовательных программ на сумму более 21 млн рублей", - добавил глава регионального ведомства.

Для работы с современным оборудованием, внедрения новых возможностей в образовательный процесс обучение будут проходить и педагоги. Для этого в рамках национального проекта в республике также планируется создать Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов стоимостью 20 млн рублей. На площадке учителя смогут обмениваться лучшими опытом и практиками, а также держать связь с основными работодателями региона для более эффективной подготовки учеников.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.