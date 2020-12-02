Первый технопарк "Кванториум" открыли в Магаданской области

ТАСС, 2 декабря. Технопарк "Кванториум" открылся в Магадане в отреставрированном здании. Об этом сообщается в среду на сайте городской администрации.

В мероприятии приняли участие губернатор Магаданской области Сергей Носов, председатель областной Думы Сергей Абрамов и мэр Магадана Юрий Гришан.

"В областном центре после реконструкции открылся детский технопарк "Кванториум" <...> Символический ключ от "Кванториума" глава региона вручил воспитанникам учреждения", - говорится в сообщении.

Технопарк состоит из семи квантумов, зоны коворкинга, шахматной гостиной и лектория. Реконструкция бывшего бизнес-центра под детский технопарк велась с 2019 года. В учреждении школьники будут заниматься исследовательской и проектной деятельностью - в частности, моделированием, работой с информационными данными, будут собирать и программировать роботов.

"Коэффициент полезного действия здесь будет просто фантастический. Я благодарен всем, кто участвовал в реализации этого проекта создания самого современного учреждения дополнительного образования детей в сфере науки и техники. У нас есть много различных направлений подготовки во Дворце детского и юношеского творчества, в экологическом центре, но вот научной и технической составляющих, к сожалению, до сих пор не было", - отметил Гришан.

Создание детских технопарков соответствует целям национального проекта "Образование". Нацпроект, рассчитанный на 2019-2024 годы, включает 10 федеральных проектов. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.