Забайкалье получит 428,5 млн рублей на развитие сельских территорий в 2021 году

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Забайкальскому краю в 2021 году 437 млн рублей на финансирование программы комплексного развития сельских территорий. Это в 1,7 раза больше, чем регион получил в 2020 году, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Ожидается, что край получит из федерального бюджета 428,5 миллиона рублей. Финансирование мероприятий госпрограммы из региональной казны составит 8,7 миллиона рублей. В 2020 году для решения вопросов, касающихся повышения качества жизни забайкальцев в сельских территориях, в совокупности было выделено 303,6 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Забайкалья Дениса Бочкарева.

По предварительным расчетам, субсидия позволит в следующем году улучшить жилищные условия 17 семей в районах Забайкалья. Также средства господдержки направят на реализацию 20 проектов по благоустройству сельских территорий и строительство автомобильной дороги местного значения между селами Знаменка и Беломестново в Нерчинском районе.

Кроме того, в поселках Карымское и Чернышевск власти возведут спорткомплексы, отремонтируют объекты социальной инфраструктуры. Часть средств направят сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат по обучению студентов.

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы была утверждена в мае 2019 года. Общий объем ее финансирования составит около 2,3 трлн рублей, в том числе 1 трлн рублей - из федерального бюджета. За счет программы, в частности, предполагается сохранить долю сельского населения страны на уровне не менее 25,3% и повысить долю общей площади благоустроенного жилья в селах до 50%.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин сообщил, что 40% граждан страны так или иначе связаны с работой в сельской местности. В связи с этим он поручил уделить особое внимание развитию сел в области культуры, образования и здравоохранения.