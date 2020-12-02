Нижегородские предприятия увеличили экспорт продукции на 14%

ТАСС, 2 декабря. Экспорт продукции предприятий Нижегородской области в 2020 году увеличился на 14% и составил $2,4 млрд. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона по итогам рабочей встречи губернатора Глеба Никитина и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, которая прошла в Москве.

"По объему несырьевого неэнергетического экспорта регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе с объемом экспорта почти $2,4 млрд, с приростом более чем на 14%. Таких результатов удается достичь во многом благодаря эффективной поддержке экспортеров на региональном и федеральном уровнях", - цитирует пресс-служба Никитина.

Нижегородская область поставляет продукцию в 120 стран, активнее всего экспортируются товары в Белоруссию, Китай и Индию. Основными товарами для экспорта являются механическое и электрооборудование, автотехника, изделия из черных металлов, пластмассы, полиграфическая продукция.

По словам Никитина, в 2020 году по федеральному проекту "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам" нижегородские предприниматели получили более 41 млрд рублей в качестве кредитов по льготной ставке. Региональный фонд развития промышленности совместно с федеральным фондом профинансировал в 2020 году шесть проектов на сумму более 310 млн рублей.

Мантуров отметил, что Нижегородская область достаточно уверенно справилась с вызовами пандемии коронавируса. В свою очередь Никитин поблагодарил министра за оперативное решение вопросов с поставками лекарств в регион.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит своей основной задачей выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. До 2030 года экспорт несырьевых и неэнергетических товаров планируется увеличить не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.