В Вологде начали стоить крупнейший в городе детский сад

ВОЛОГДА, 2 декабря. /ТАСС/. Строительство крупнейшего детского сада на 420 мест началось в Вологде в рамках нацпроекта "Демография". Детский сад будет сдан в конце следующего года, сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"За два года обеспечим всех малышей Вологды местами в дошкольных учреждениях. Новый садик появится на улице Народной. Строительство идет по нацпроекту "Демография". Такого крупного детского сада в городе еще не было. Сразу 420 юных вологжан смогут здесь воспитываться. В здании будет бассейн, спортивный зал с современным оборудованием, актовый зал с музыкальной аппаратурой и сценой, столовая. Здесь будет комфортно каждому ребенку", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

По информации пресс-службы главы региона, на объект выделено более 400 млн рублей из всех уровней бюджетов. Дошкольное учреждение возводят по типовому проекту Минстроя России, оно будет состоять из двух блоков, связанных между собой наземным переходом. На площади более 8 тыс. кв. м построят бассейн, спортивный и актовый залы с современным оборудованием, столовую. Прогулочную зону для безопасности детей покроют резиновой крошкой. Сейчас подрядчик начал работы нулевого цикла - разработку котлована и огораживание территории строительства.

Как отметил и.о. мэра Вологды Сергей Бурков, детский сад строят в микрорайоне улицы Ленинградской, где в очереди находятся более тысячи детей. В новом детсаду 300 мест выделят детям с трех до семи лет, 120 мест - для малышей до трех лет. Завершить строительство планируется до конца октября 2021 года. Также сейчас продолжается возведение еще одного детского сада в Вологде на улице Ярославской. Всего с 2013 года в столице области построено 10 дошкольных учреждений, в том числе два детских сада ввели в этом году. Создано более двух тысяч новых мест для детей, однако проблема с очередью еще не решена окончательно.

"Объем работ по строительству детских садов в Вологде, как и в области, колоссальный. Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу - на 100% обеспечить доступность дошкольного образования в возрасте до трех лет. Мы этот указ исполним в Вологде до 2022 года. Областной столице уделяется большое внимание, так как численность населения растет с каждым годом. Мы должны успеть построить еще и школы, чтобы обеспечить комфортные условия для воспитания и развития наших детей", - сказал Кувшинников.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.