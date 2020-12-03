Медики Сахалинской области за год увеличили число онлайн-консультаций в четыре раза

ТАСС, 3 декабря. Число телемедицинских консультаций в Сахалинской области за год увеличилось в четыре раза. Нововведением стало проведение онлайн-приемов между пациентами и врачами поликлиник, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Более 5 тыс. телемедицинских консультаций сахалинские врачи провели с начала года. Это в четыре раза больше прошлогоднего результата. Рост числа дистанционных обращений произошел по всем направлениям - стало больше подключений к федеральным медицинским центрам и телесеансов между учреждениями региона", - говорится в сообщении.

Развитие телемедицины дает местным врачам возможность получить экспертное мнение коллег из федерального или областного центров. Нововведением этого года стало внедрение дистанционного взаимодействия пациентов с сотрудниками поликлиник. "Пациенты почувствовали, насколько это удобно, и теперь сами выбирают такую форму взаимодействия. Но окончательное решение в любом случае за врачом, так как не во всех случаях онлайн-прием может заменить очный формат", - сказал директор сахалинского областного медицинского информационного центра Геннадий Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

Создание единого цифрового контура и проведение телеконсультаций входит в задачи национального проекта "Здравоохранение". Проект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизацию работы медицинских организаций.